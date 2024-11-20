UBS'ten altın için 2025 tahmini

Levi Spry ve Lachlan Shaw'ın da aralarında bulunduğu UBS analistleri, değerli metalin yeniden tırmanmaya başlamasından önce daha güçlü dolar ve daha fazla ABD mali teşviğinin daha yüksek oranlara yol açma potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle muhtemelen bir konsolidasyon dönemi olacağını söyledi.

Analistler, ons altının 2026 yılı sonuna kadar daha da yükselerek ons başına 2.950 dolara çıkacağını öngördüler. Analistler, "ABD'deki Red Sweep, güçlü çeşitlendirme alım ilgisi ve artan küresel belirsizlik fiyatları desteklemeye devam edecek" dedi.

Goldman Sachs bu hafta kıymetli metalin gelecek yılın sonuna kadar ons başına 3.000 dolara tırmanacağını tahmin etti.

UBS de para otoritelerinin daha fazla alım yapacağına işaret etti. "Fiziki külçe altın satın alma eğiliminde olan resmi sektörün, çeşitlendirme amacıyla ve jeopolitik gerilimler ve yaptırım riskleri nedeniyle rezervlere ekleme yapmaya devam etmesi muhtemel. Birçok merkez bankasının altın rezervleri toplam varlıklarının yüzdesi olarak küçük kalmaya devam ediyor" dedi. (Foreks)