UBS'ten altın ve gümüş için iyimser tahmin

Faiz oranları düştükçe altın, tahvil gibi alternatif yatırımlara kıyasla daha cazip hale geliyor.



İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'nin tahminlerine göre, altın ve gümüşün 2024 yılında ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisiyle daha da yükselmesi bekleniyor.

CNBC'de yer alan habere göre "Altının Fed'in gevşemesiyle yükselmesini bekliyoruz" diyen yatırım bankasının değerli metaller stratejisti Joni Teves, metalin yıl sonuna kadar ons başına 2.200 dolara ulaşmasını bekliyor.

Teves, "Çok fazla makro belirsizliğin ve jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda yatırımcıların altına tahsisat yapmaya başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Gümüşte beklentiler iyimser

Altının "daha fakir kuzeni" gümüş için de beklentiler iyimser.

Teves, gümüşün altın kadar yaygın bir jeopolitik ve güvenlik sığınağı olmadığını, bunun da son birkaç yılda neden altından daha düşük performans gösterdiğini kısmen açıkladığını söyledi. Ancak Fed gevşediğinde durum lehine dönebilir.

Teves, "Fed'in gevşediği bir senaryoda, gümüşün gerçekten iyi performans gösterebileceğini düşünüyoruz. Gümüş altından oldukça düşük performans gösteriyor. Bu yüzden arayı kapatmak için yapılacak çok şey var ve bence bu hareket oldukça dramatik olabilir" diye ekledi.