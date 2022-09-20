Ekonomide ‘düşük faiz, yüksek kur, cari fazla’ formülünde ısrar edilse de, Türkiye’nin cari işlemler hesabındaki delik giderek büyüyor.

Artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasının da etkisiyle yedi aylık cari açık 36,7 milyar dolar olurken, temmuz itibarıyla 12 aylık cari açık 36,6 milyar dolara çıktı.

Temmuzda cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 700 milyon dolar artarak 4 milyar 10 milyon dolara çıktı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 3 milyar 124 milyon dolar fazla verirken, Temmuz 2022’de 3 milyar 737 milyon dolar fazla verdi.

Öte yandan TCMB verilerinde dikkat çeken bir husus, temmuz ayında 5,5 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi yaşanması oldu. Net hata ve noksan kaleminde Ocak-Temmuz döneminde ise 24,35 milyar dolar fazla bulunuyor.

Bu arada, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon dolar olurken, aynı dönemde portföy yatırımları ise 631 milyon dolar tutarında net çıkış gösterdi.