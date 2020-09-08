Ağustos ayında enflasyon (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,77 artış kaydetti.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

12 aylık ortalamalara göre ise enflasyon oranı yüzde 11,27 olarak gerçekleşti. Piyasalarda da enflasyonun aylık bazda yüzde 1 civarı artması bekleniyordu.

Endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 14,68 ile sağlık, yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

Bu dönemde ulaştırmada yüzde 12,69, lokanta ve otellerde yüzde 11,80 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 2,44 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 6,37 ile haberleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür, yüzde 8,50 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı ağustos ayında azalış gösteren ana grup ise yüzde 0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

Genel olarak bakıldığında, özellikle vatandaşların gündelik yaşamlarındaki ihtiyaçları temsil eden mal ve hizmet gruplarındaki enflasyon artışı hala yüksek seyrediyor. Bu veriler ışığında, 2020 yılı sonuna kadar enflasyonda tek haneleri görmek çok zor.