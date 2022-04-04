Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) şubat bankacılık sektörü verilerine göre bankaların kârı ilk iki ayda geçen yıl ilk iki aya göre yüzde 323 artarak 38 milyar 999 milyon TL’ye yükseldi.

Sektörün karındaki bu olağanüstü artış hem TÜFE endeksi devlet tahvillerinin baz etkisinden hem de kredi mevduat makasındaki iyileşmeden kaynaklandı.

Burada özellikle kamu bankalarının kârlılık artışı dikkat çekici. Kamu mevduat bankalarının kârı yüzde 1682 artarken, yerli özel mevduat bankalarının kârı yüzde 358,6, yabancı mevduat bankalarının kârı ise yüzde 179,1 yükseldi.

Geçen yıl ilk iki ayda bankacılık sektörü kârı 9 milyar 223 milyon TL seviyesindeydi. Bu yıl şubat döneminde 38 milyar 999 milyon TL’ye çıktı.

Yerli özel mevduat bankalarının ise geçen yıl şubatta 3 milyar 215 milyon TL olan kârı bu yıl şubatta 14 milyar 746 milyon TL’ye çıkarken, kamu mevduat bankalarının geçen yıl şubatta 486, 5 milyon TL olan kârı bu yıl şubatta 8 milyar 669 milyon TL’ye çıktı.

Yabancı mevduat bankalarının da geçen yıl 3 milyar 383 milyon TL olan kârı bu yıl 9 milyar 444 milyon TL’ye yükseldi.