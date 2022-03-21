Türkiye gibi enerji ihtiyacının neredeyse tamamını dışarıdan karşılamak zorunda olan, ekonomisini büyük oranda ithalata dayalı ihracat ve turizm ile ayakta tutan bir ekonominin küresel şoklar karşısında nasıl da savunmasız olduğu, Ukrayna krizi ile bir kez daha ortaya çıktı.

Günü kurtarmaya dönük zihni sinir projeleri ile üç beş ayda katma değerli üretime geçilemeyeceği, gelişmiş bir ekonomi olmak için önce eğitim, hukuk, fırsat eşitliği gibi konularda mesafe kat etmek gerektiği göz ardı edildi.

Sonuç olarak Türkiye’nin turizmde en büyük pazarı Rusya ve en büyük üçüncü pazarı Ukrayna’da yaşananlar, 2022’de cari denge için bel bağlanan turizmde bütün hedefleri şaşırttı.

Ancak daha sezon başlamadan, 130 dolarlara kadar çıkan petrol fiyatları, başta buğday olmak üzere rekor kıran gıda fiyatları, daha yılın ilk ayında cari açığı son dört yılın zirvesine taşımış oldu.

TCMB’nin ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari açık, bir önceki yılın aynı ayına göre 5,34 milyar dolar artarak 7,11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 20,22 milyar dolar oldu.

Böylelikle 2017 Aralık ayından bu yana en yüksek cari açık kaydedilmiş oldu. Ocak ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise 20,22 milyar dolara yükseldi.

TCMB’nin değerlendirmesine göre bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6,43 milyar dolar artarak 8,33 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Çekirdek cari denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise ocak ayında 1,49 milyar dolar fazla verdi.