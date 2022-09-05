Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile yaşanacak dış ticaret avantajının Türkiye’yi dış ticaret fazlası vermeye taşıyacağına dayanan argümanlar, her geçen ay büyüyen dış açık nedeni ile havada kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerine göre, dış ticaret açığı temmuzda yıllık yüzde 147 artarak 10,69 milyar dolar oldu.

Böylelikle yılbaşından bu yana dış ticaret açığı 61,9 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık açık 86,8 milyar dolara ulaştı.

Temmuzda ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar olurken, ithalat artışı ise ihracatı üçe katladı ve yüzde 41,4 oldu. İthalat tutarı da 29 milyar 240 milyon dolara çıktı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 19,3 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ise temmuz ayında 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 13,5 artarak 36 milyar 582 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında yüzde 79,1 iken, 2022 üzde 63,4’e geriledi.