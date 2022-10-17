Düşük faiz-yüksek kur politikası ile cari fazla vermeyi hedefleyen ‘Türkiye Ekonomi Modeli’, bu hedefinden her geçen gün uzaklaşıyor. Dış ticaret açığı giderek büyüyor ve çok ciddi bir yük haline geliyor.

Ticaret Bakanlığı’nın öncü göstergelerine göre eylülde ihracat yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolara yükseldi. Ancak ithalatın yüzde 41,5 artarak 33 milyar dolara çıktığı geçen ay, Türkiye 10,4 milyar dolar ticaret açığı verdi.

Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 20,3 puan azalarak yüzde 68,5 olarak gerçekleşti.

DOKUZ AYLIK AÇIK 83,8 MİLYAR $

Ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 17,1 oranında artışla 188 milyar 224 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 oranında artışla 272 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dokuz aylık dış ticaret açığı yüzde 158,5 artarak 83 milyar 819 milyona çıktı. Türkiye’nin cari işlemler hesabı da, Ağustos’ta 3,11 milyar dolar açık verdi. Yıllık cari açık ise 36,7 milyar dolardan 40.9 milyar dolara çıktı.

EN FAZLA İTHALAT RUSYA’DAN

En fazla ithalat yapılan ülkeler ise şöyle gerçekleşti: Rusya Federasyonu yüzde 186,7 oranında artışla 6 milyar 926 milyon dolar, Çin yüzde 28 oranında artışla 3 milyar 706 milyon dolar ve İsviçre yüzde 764,2 oranında artışla 2 milyar 179 milyon dolar oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 61,9 oldu. En çok ithalat 26 milyar 647 milyon dolarla (yüzde 46,4 artış) “ham madde (ara malları)” grubunda yapıldı.