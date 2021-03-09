Türkiye dış ticaretinde ihracattaki oransal artış ithalatın gerisinde kalmaya devam ediyor. Şubatta ihracat yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ARAM EKİN DURAN

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İthalat ise 2020’nin aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 3,36 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu ayda dış ticaret hacmi yüzde 9,71 artışla 35 milyar 384 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,7 olurken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 86,4 olduğu açıklandı.

Şubat ayında en çok ihracat 7 milyar 800 milyon dolarla hammadde grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 6 milyar 292 milyon dolarla tüketim malları ve 1 milyar 829 milyon dolarla yatırım (sermaye) malları takip etti.

En çok ithalat da 14 milyar 564 milyon dolarla hammadde grubunda gerçekleşti. Şubat ayında en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke aynı kalırken, en fazla ihracat yine Almanya’ya yapıldı.