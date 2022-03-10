Türk Lirası’nı zayıflatıp faizleri tüm dünyanın aksine düşürerek hayata geçirilen ‘heteredoks’ politikalar, beklendiği gibi cari fazla değil; giderek büyüyen bir cari açık sorunu ortaya çıkarmaya başladı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi verilerine göre; ihracat 2022 yılı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan, 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2021 Ocak ayında yüzde 83 iken, 2022 Ocak ayında yüzde 63,2’ye geriledi.

Burada bir not daha düşelim: Bu dış açık enerji kaynaklı yükselen bir açık değil. Çünkü ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalatın yüzde

31,1 artarak 14 milyar 44 milyon dolardan, 18 milyar 413 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz.