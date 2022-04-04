Türkiye ekonomisine olan güven ocak ayından beri ikinci kez düştü. TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi ocak ayında 100,8 iken, şubat ayında yüzde 2,6 oranında azalarak 98,2 değerine düşmüştü.

Ekonomik güven endeksi mart ayında da yüzde 2,5 azalarak 95,7 oldu. Böylelikle ekonomik güven endeksi martta 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre mart ayında reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 81,0 değerini aldı.

Tüketici Güven Endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.