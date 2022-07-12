Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 96,7 iken, haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini aldı. Böylelikle endekste Mayıs 2021’den bu yana en düşük seviye görüldü.

TÜİK verilerine göre; bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83,0 değerini aldı. Öte yandan sektörel güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken, inşaat sektöründe yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,3 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı.