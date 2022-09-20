Türkiye, dünya genelinde en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri olma durumunu sürdürüyor. TÜİK verilerine göre; ağustos ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık enflasyon yüzde 79,60’tan yüzde 80,21’e yükseldi.

Aynı dönemde üretici fiyatları da aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 oldu. Enflasyonda yıllık artış hızının yılsonuna doğru yavaşlamaya başladığını göreceğiz.

Enflasyonun ekim döneminde tepe yaptıktan sonra, baz etkisiyle yılsonunda kademeli olarak yüzde 60-70 seviyeleri görülebilir.

GIDADA ARTIŞ YÜZDE 95

Ağustos verilerine bakıldığında, aylık olarak eğitim ve sağlık alanlarında fiyat artışları belirginleşirken, yıllık bakıldığında ise ulaştırma, ev eşyası ve gıda en yüksek fiyat artışlarının yaşandığı ana kalemler olmayı sürdürdü.

Geçen ay, gıda fiyatları aylık 3,15 artarken, yıllık artış yüzde 94,65 olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 7,01 ile sağlık olurken, yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 153,28, imalatta yüzde 125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348,39 ve su temininde yüzde 90,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise ara malında yüzde 127,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 124,14, enerjide yüzde 303,48 ve sermaye malında yüzde 96,53 artış olarak açıklandı.