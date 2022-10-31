Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2021’de başlattığı faiz indirimi sürecinde, sona doğru yaklaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönlendirmesi ile faizde ‘tek hane’ hedefine kilitlenen TCMB, ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, beklentileri aşarak 150 baz puanlık indirim yaptı.

Böylelikle politika faizi yüzde 10,5’e kadar geriletilmiş oldu. Faiz indirimi sonrası yapılan yazılı açıklamada, kasımda da aynı oranda indirime gidileceği ve bir süre bu seviyenin korunacağı mesajını verdi. Böylelikle yıl bitmeden politika faizi yüzde 9 seviyelerine kadar çekilmiş olacak.

İndirimle KKM ve TL mevduat faizlerinin de düşmesini sağlayan Merkez Bankası, bankaların menkul kıymet ihtiyaçlarıyla Hazine’nin de tek haneli fonlanmasının önünü açmış oldu.

POLİTİKA-KREDİ FAİZİ DENGEDE Mİ?

Merkez Bankası ekim ayı PPK karar metninde, yılın ikinci yarısına dair öncü göstergelerde zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiğini belirterek, “Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip ediliyor.

Ayrıca, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği denge yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir” görüşünü dile getirdi.

Merkez Bankası dezenflasyonist süreci küresel barışın sağlanmasıylabaşlayacağını yinelerken metinde şu noktalar dikkat çekti: “Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.

Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir.”

KKM FAİZİ DE DÜŞTÜ

Son faiz indirimi ile birlikte, bankalara verilen TL mevduat hedeflerine ulaşılması da zorlaşacak. Hatta bu durumun tahvil tutma yükümlülüğünü artıracağını, böylelikle Hazine’nin rekor negatif faizle borçlanmasına olanak sağlanacağını söylemek mümkün.

Bu arada, yüzde 80’i aşan enflasyona rağmen ban-tahvil alımları sayesinde 10 yıllık gösterge tahvil faizinin yüzde 11’in altında seyrettiğini hatırlatmış olalım. Merkez Bankası son üç ayda 350 baz puan indirim yaptı. Son indirim ile birlikte Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) verilen faiz oranı da yüzde 13,5’e düşmüş oluyor.

Bu durumun KKM’ye olan ilgiyi düşüreceğini öngörmek mümkün. Kimi uzmanlara göre TCMB kasım ayında faizi tek haneye indirmesinin ardından aralık ayını pas geçecek ve 2023 ilk çeyrekte küresel gelişmeleri izleyecek. Hatta 2023 için 200 baz puanlık bir indirim alanı da olabileceğine dikkat çekiliyor.

Ancak sonuca baktığımızda, enflasyondaki yükseliş devam ederken gevşek para politikasında ısrar etmek, orta vadede enflasyon risklerini artırıyor.