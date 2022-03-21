İşsizlik oranı, eylül ayından bu yana yüzde 11,2 ile yüzde 11,5 arasında gidip geliyor. Fakat aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 21,9’dan yüzde 22,9’a çıktı.

Önümüzdeki dönemde resmi işsizlik oranındaki yatay seyir devam ederken, iş bulmaktan umudunu kesmiş kesimleri de içine alan geniş tanımlı işsizliğin artmaya devam etmesi şaşırtıcı olmayacak.

İşsizlik verilerinin alt kırılımlarına bakacak olursak; ocak ayında işsiz sayısı 21 bin artışla, 3 milyon 859 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı ocak ayında aylık 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 63,8 iken kadınlarda yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 21,6 olarak kaydedildi.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) ise ocakta aylık 0,1 puan artarak yüzde 22,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ocak ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 45,3 saate yükseldi.