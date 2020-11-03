Ekonomide öncü parametrelerden biri olan Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 oldu.

ARAM EKİN DURAN

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Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, yatırım harcaması, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 4,0 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomik Güven Endeksi ise pandemi öncesi döneme geri döndü ve sektörlerin yakın geleceğe daha güvenli baktığına dair önemli bir işaret verdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi eylül ayında 88,5 iken, ekim ayında yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN ARTIŞI

Pandemiden en büyük darbeyi alan hizmet sektörüne ilişkin beklentiler de düzelmeye devam ediyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylül ayında 74,9 iken, ekim ayında yüzde 6,4 oranında artarak 79,7 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 8,0 artarak 77,0 oldu. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,3 artarak 87,4 oldu.

İNŞAATTA BEKLENTİLER OLUMLU

Yılbaşından bu yana ağır yara alan inşaat sektöründe de beklentiler olumlu yönde seyrediyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83,3 iken, ekim ayında yüzde 0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı.

Ancak inşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,2 azalarak 69,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,2 artarak 97,8 değerini aldı.

KAPASİTE KULLANIMINDA SINIRLI ARTIŞ

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 732 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.