Ekonomi yönetiminin cari fazla vermek amacıyla yürürlüğe koyduğu ‘yüksek kur-düşük faiz’ politikası, 2022’nin ilk ayında rekor bir dış ticaret açığı ile sonuçlandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan Ocak 2022 dış ticaret verilerinde ihracat artışına odaklanılsa da ne yazık ki bu verilerdeki asıl ‘haber’, dış açıktaki sert yükseliş olmalıydı.

Geçici dış ticaret verilerine baktığımızda, ocakta ihracatın yıllık bazda yüzde 17,3 artışla 17,6 milyar dolara, ithalatın da yüzde 55 artarak 28 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz.

Dış ticaret açığı ise geçen yıla göre yüzde 241 artarak, 10,4 milyar dolarla rekor seviyesini gördü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83’ten 62,8’e geriledi. Yüksek dış ticaret açığının temel sebebi elbette hammadde ithalatındaki yükselişten kaynaklanıyor.

Ocak ayında bir önceki yıl aynı aya göre hammadde ithalatı yüzde 70,7 artarak, 23 milyar 519 milyon dolar düzeyine yükseldi. İthalatın yüzde 84’ü hammadde ithalatından oluştu.

Yatırım ve sermaye malları ithalatı yüzde 10,2 oranında artarken, tüketim malları ithalatı ise yüzde 1,7 oranında düştü.

Bu sonuç, yapısal dönüşüm olmadan sadece retorik düzeyde hayata geçirilen ‘cari fazla vereceğiz’ argümanlarının hayatın ve ekonominin gerçekleriyle örtüşmediğinin de bir göstergesi.