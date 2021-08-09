Küresel ticarette pandeminin yarattığı sorunlar geride kalırken, bu durum Türkiye’nin ihracatına da olumlu yansıyor.

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre temmuzda Türkiye’nin ihracatı, bayram tatilinin iş günü sayısını düşürmesine rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 10,2 artışla 16 milyar 413 milyon dolara ulaştı.

Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatı oldu. Son 12 ayda ilk kez 200 milyar doları da geçerek 201 milyar 46 milyon dolara ulaşan ihracat, 16 Tem-muz’da ise 1,5 milyar dolarla günlük ihracat rekorunu kırdı. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı da 10 bin 598 oldu.

OTOMOTİV İLK SIRADA

Geçtiğimiz ay 18 sektör ihracatını artırırken, 2 milyar dolarlık ihracatla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. En dikkat çekici artışın gerçekleştiği sektör ise geçtiğimiz yıla göre ihracatını 709 milyon dolar artıran çelik sektörü oldu. Bu noktada Türkiye’de giderek artan çelik yatırımlarına da dikkat çekmek gerekiyor.

Çelik üretiminde Türkiye’nin iddialı yükselişini not edelim. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke; 1,4 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 983 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracat yüzde 13 artışla 7 milyar dolarlık bir hacme çıkarken, AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının temmuz ayı ihracatındaki payı yüzde 57,1’e yükseldi.

PARİTE ETKİSİ

Temmuzda 52 şehrimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk üç ilimiz sırasıyla; 6,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 940 milyon dolarla İzmir oldu.

En dikkat çekici artışlar; İstanbul (786 milyon dolar), Kocaeli (408 milyon dolar), Hatay, (91 milyon dolar) İzmir (69 milyon dolar) ve Çorum’da (62 milyon dolar) yaşandı. TL ile açılan beyannamelere göre, 173 ülkeye toplam 4,6 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 463 şirket, ihracat işlemlerinde TL tercih etti.

Yine temmuzda, miktar bazında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak, 14,2 milyon ton şeklinde gerçekleşti. Yılın yedi aylık döneminde ise yüzde 17,4 artışla 99 milyon tonu aşkın ihracat yapıldı. 2020 yılı ikinci yarısından bu yana artış eğiliminde olan Euro/dolar paritesi, ihracata bu ay da pozitif yansıdı.

Temmuz ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 208 milyon dolar; yılın ilk yedi ayında ise 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro/Dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da sürmesi öngörülüyor.