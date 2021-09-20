İnşaat sektörü son üç yıldır içine girdiği krizden bir türlü çıkamıyor. Artan maliyetler nedeni ile yükselen ev fiyatları yalnızca vatandaşlarda değil, sektörde de ciddi rahatsızlık yaratıyor.

Son olarak müteahhitler ile çimento üreticileri arasında ortaya çıkan “fahiş fiyat” tartışması da bunun en belirgin göstergelerinden biri.

Bu arada maliyetler de artmaya devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre; inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 44,76 artışla rekor tazeledi.

Endeks, haziran ayında yıllık yüzde 42,9 yükselişle iki yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Endeks, 2021 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,76 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,41, işçilik endeksi yüzde 21,01 artış kaydetti.