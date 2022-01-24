Türkiye genelinde konut satışları 2021 yılında yüzde 0,5 düşüş kaydetti. Son beş yıla bakıldığında, pandemiye ve artan fiyatlara rağmen 2021 yılında da konut talebinin canlılığını koruduğunu söyleyebiliriz.

Ancak Aralık 2021 dönemine ilişkin bir veri var ki önemli bir durumu işaret ediyor. Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, konut satışları 2021 yılının tamamında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artış göstererek 45 bin 260 oldu.

Bu da banka kredisi ile ev alanların sayısında aralık ayında çok ciddi bir artış yaşandığına işaret ediyor. Yıl genelinde bakıldığında ise ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6 azalış kaydettiği görülüyor.

Ayrıca yabancıların 2021’de satın aldığı konut sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 43,5 yükseldi. Geçen yıl toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu.