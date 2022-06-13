İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması açıklandı. İSO 500’de üretimden satışlar geçen yıl yüzde 73,8 artışla 2 trilyon TL’yi aştı.

2021 yılında ihracat yüzde 33,9 artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin faaliyet kârı ise yüzde 139 artışla 342 milyar TL’ye yükseldi. Kâr artışında özellikle dış talepteki artış etkili oldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, ihracatta yüksek artışı sağlayan ana unsurun Türk sanayisinin dünya genelindeki alıcılar için önemli bir alternatif üretici olarak öne çıkması olduğuna dikkat çekti.

Araştırma sonuçlarına göre, İSO 500’ün üretimden satışları 2020’deki 1,2 trilyon TL olan seviyesinden, yüzde 73,8’lik artışla 2021 yılında 2 trilyon TL’yi geçti.

Artışın yüksek olmasında ihracattaki güçlü büyüme ile döviz kurları ve enflasyondaki hareketlenme etkili oldu. Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında, İSO 500’ün üretimden satışlarında bundan daha yüksek oranlı artışların son olarak 1992-1997 dönemindeki yüksek enflasyon ortamında gerçekleştiği görüldü.

Söz konusu dönemde İSO 500’ün üretimden satışlarının yıllık artış oranları o yıllarda da yüzde 78 ile yüzde 112 aralığında seyretmişti.