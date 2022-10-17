Denilebilir ki resmi rakamlara göre Türkiye ekonomisinde istikrarlı biçimde iyileşen tek makro-ekonomik veri işsizlik olmuş durumda.

TÜİK’in ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalarak yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. Geçen ağustos ayında yüzde 11,7 olan işsizlik, böylece dört yıl sonra ilk kez tek haneye inmiş oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 18,0 olurken, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu.