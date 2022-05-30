TÜİK 2021’den itibaren her ay üç aylık ortalamalar şeklinde açıkladığı iş gücü piyasası istatistiklerini aylık verilerle yayınlamaya karar verdi.

Ancak aylık verilerde kullanılan örneklem büyüklü

ğü çoğu alt veri kategorileri için yetersiz kaldığından TÜİK üç aylık iş gücü istatistiklerini de ayrıca yayınlamaya başladı.

Üç aylık istatistikler eğitim ve sektör istihdamı ile işbaşında olanlar ayrımda işgücü göstergelerini kapsadığından iş gücü piyasası gelişmeleri hakkında daha zengin bilgi içerdiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim, 2022 ilk çeyrek iş gücü verilerine:

İŞSİZLİKTE 0,1 PUAN ARTIŞ

TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde10,2 iken kadınlarda yüzde13,7 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken kadınlarda yüzde 29,5 olarak gerçekleşti. İş gücü 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 809 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 34,2 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 21,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,5, kadınlarda ise yüzde 26,0 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 139 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 16,1’i tarım, yüzde 21,8’i sanayi, yüzde 5,8’i inşaat, yüzde 56,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 45,2 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi.