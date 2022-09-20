Türkiye’de ekonomiye ilişkin resmi veriler, son yıllarda hiç olmadığı kadar tartışma konusu oluyor. Başta enflasyon ve işsizliğe ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, gerek akademik dünyada gerekse sokaktaki vatandaşta soru işaretlerine neden oluyor. Son açıklanan işsizlik oranı da yine böyle bir tartışmaya yol açtı.

Enflasyonun hızla tırmanışa geçtiği Mart 2022’den beri, işsizlikte istikrarlı bir gerileme söz konusu. Martta yüzde 11 olan işsizlik oranı, son açıklanan Temmuz 2022 İş Gücü İstatistikleri’ne göre yüzde 10,1’e kadar geriledi.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu.

HANGİ VERİYE BAKILMALI?

İstihdam edilenlerin sayısı ise 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 47,3 oldu. Yani hem işsizlik azalıyor, hem istihdam azalıyor.

İŞKUR verilerine göre ise, kayıtlı işsiz sayısı temmuz ayında 3 milyon 538 bin kişi ile TÜİK’in resmi işsiz sayısını geçmiş durumda.

Bu kafa karıştırıcı durumun temelinde TÜİK’in iş aramaktan vazgeçenleri işsiz saymaması yatıyor. Dolayısıyla gerçek işsiz sayısını görebilmek için yine TÜİK’in açıkladığı zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranına bakmak daha doğru olacaktır.

Atıl iş gücü oranı 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 2,0 puan artarak yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,0 olarak tahmin edildi.