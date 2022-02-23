Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik, kasım ve ekim aylarında da yüzde 11,2, eylül ayında ise yüzde 11,5 olarak gerçekleşmişti.

Dolayısıyla, açıklanan son üç aylık veriler işsizlikteki yatay seyrin devam ettiğini gösteriyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi olurken, istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 47 oldu.

Bu dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8 oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise Aralık 2021’de yüzde 22,6’ya yükseldi. Kasım ayında geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,1 olarak hesaplanmıştı.

KAYITDIŞI YÜZDE 28,7 OLDU

Öte yandan Türkiye genelinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde 0,5 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı, üçüncü çeyreğe kıyasla 0,6 puan düşerek yüzde 13 olarak hesaplandı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişiyi buldu.

İstihdam oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 46,7’ye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artışla yüzde 52,6 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 68 bin kişi, sanayi sektöründe 247 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 388 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,9’u tarım, yüzde 21,6’sı sanayi, yüzde 6,1’i inşaat, yüzde 55,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak yüzde 28,7’ye düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 18,1’e geriledi.