Eylül 2021 döneminden bu yana yatay seyreden işsizlik oranı, şubat ayında kayda değer bir düşüş gösterdi. Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,3 iken, kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 20,7 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,7, kadınlarda ise yüzde 26,5 düzeyinde. istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken kadınlarda yüzde 29,6 olarak gerçekleşti. Öte yandan, aynı dönemde iş gücüne katılım bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,2 olarak gerçekleşti.

Buna rağmen, işsizlik oranındaki düşüş, elbette iş aramaktan vazgeçenlerin arttığının bir işareti olarak yorumlanabilir. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranına baktığımızda ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalış görüyoruz.