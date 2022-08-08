Yüksek enflasyonun yarattığı tahribat, ithalat faturasına da olumsuz etki etmeye devam ediyor. TÜİK haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat 2022 yılı haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat ise ihracat artışını ikiye katlayarak yüzde 39,7 arttı ve 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylelikle Türkiye’de dış ticaret açığı haziranda yıllık yüzde 185 artışla 8,2 milyar dolar oldu. Yılın ilk altı ayında ise dış ticaret açığı yüzde 142,7 artarak 21 milyar 181 milyon dolardan 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Haziran döneminde yüzde 83,2 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 71’e geriledi. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

dönemine göre yüzde 20,0 artarak 125 milyar 866 milyon dolar, ithalat yüzde 40,6 artarak 177 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 15,7, ithalat yüzde 19,4 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Haziran ayında yüzde 15,7 artarak 18 milyar 895 milyon dolardan, 21 milyar 856 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 19,4 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 22 milyar 272 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziran ayında 416 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 17,5 artarak 44 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,1 oldu.