Konut fiyatlarında artış eğilimi soluksuz devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre martta konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 110 oldu.

Aylık bazda artış ise yüzde 9,3 olarak kaydedildi. Mart ayında enflasyondan arındırılmış artış ise yüzde 29,7 olarak kaydedildi.

Yeni konutlarda yıllık fiyat artışı yüzde 116,5 olurken, yeni olmayan konutlarda ise yüzde 109,2 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ortalama metrekare fiyatı 9 bin 502 TL’ye çıktı.

Veriler üç büyük şehir arasında fiyatların en hızlı İstanbul’da arttığını gösterdi. Buna göre İstanbul’da konut fiyatları martta yıllık yüzde 122 arttı.

Yeni olan konutlarda artış yüzde 130’a varırken, yeni olmayan konutlarda ise yüzde 123,7 oldu. Bu artış oranlarının ardından İstanbul’da metrekare fiyatı 15 bin 342 TL olarak kaydedildi.