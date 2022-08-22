Yüksek enflasyonun yarattığı maliyet artışları, ekonominin dinamolarından biri olan konut sektöründe kan kaybına neden olmaya devam ediyor.

Konut fiyatlarındaki artışlar son bir yılda yüzde 160 seviyesine çıkarken, bu durum konuta olan talepte de sert fren yaratıyor. TÜİK verilerine göre, temmuzda satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 37,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 azaldı ve 93 bin 902 oldu.

Haziranda 150 bin 509 konut satılmıştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 oldu. Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 yükselişle 189 bin 463 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda ayındaki ipotekli satışların, 5 bin 580’i, ocak-temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 48 bin 694’ü ilk el satış olarak gerçekleşti. İlk el konut satış sayısı da temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azalarak 28 bin 688’e düştü.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 azalışla 237 bin 139 olarak gerçekleşti.

Konut satış oranlarında, büyük illerdeki düşüş dikkat çekiyor. İstanbul’da konut satış rakamları aylık yüzde 24, yıllık yüzde 49 geriledi.

Ankara’da aylık satışlar yüzde 44, yıllık yüzde 30, İzmir’de aylık satışlar yüzde 41, yıllık satışlar yüzde 16 düşüş gösterdi.