Ekonomideki gidişat, açılan-kapanan şirket sayılarını da etkliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mart ayı ve ilk çeyreğe ilişkin açılan kapanan şirket istatistiklerine göre, ilk çeyrekte kurulan şirket sayısı yüzde 1,2 artarak 32 bin 436’ya yükselirken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,8’lik artışla 438 oldu.

Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,7 azalarak 6 bin 67’ye geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17,3’lük artışla 3 bin 159’a, kooperatif sayısı yüzde 194,4’lük artışla 159’a çıktı.

Kapanan gerçek kişi işletme sayısı ise yüzde 12,3 azalarak 6 bin 678’e indi. Mart ayında ise kurulan şirket sayısı yüzde 2,8 artarak 11 bin 188’e, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 artarak 173’e yükseldi, gerçek kişi ticaret işletmesi sayısı ise yüzde 24,7 azalarak 2 bin 320’ye geriledi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artarak bin 360’a, kooperatif sayısı yüzde 52,4 artarak 64’e, gerçek kişi ticaret işletme sayısı ise yüzde 2,8 artarak 2 bin 76’ya düştü.