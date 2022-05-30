TCMB politika faizini değiştirmeyerek mayıs ayında da yüzde 14 düzeyinde tuttu. Merkez Bankası’nın faiz indirimine başladığı Eylül 2021’den itibaren politika faizi 500 puan indirilmesine rağmen, Tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) yüzde 19,58’den yüzde 69,97’ye, beş yıllık kredi temerrüt swap’ı (CDS) 392’den 730’a, dolar kuru ise 8,63’den 16,40’a ulaştı.

Ancak görünen o ki Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmeyi bırakmış, hükümetin beklentileri doğrultusunda tamamen büyümeye odaklanmış durumda.

Faiz kararı sonrasında TCMB’den yapılan açıklamada, değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının devreye alınacağı vurgulandı. PPK açıklamasında yeni adımlara yönelik ayrıntı verilmezken, piyasalarda kredilerde sıkılaştırmaya gidileceğine dair bir beklenti oluşmuş durumda.

Liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam ettiğini bildiren TCMB, “Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır” açıklamasını da yaptı.

“BARIŞ ORTAMI” VURGUSU

Açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğuna ve belirsizliklerin artmasına yol açtığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi: “Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir.

Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.”

BEKLENTİ GİDEREK BOZULUYOR

Merkez Bankası, enflasyonla mücadele konusunda neredeyse hareketsiz bir seyir izlerken, küresel piyasalarda Türkiye’deki enflasyona ilişkin beklentiler de bozulmaya devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yayınladığı “Global Marko Görünüm 2022-23 raporu Mayıs ayı güncellemesinde; Türkiye için 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini değiştirmedi ancak 2022 için enflasyon beklentisini yükseltti.

Türkiye ekonomisi için 2022 ve 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3,5 ve 4 olarak koruyan Moody’s, 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini mart ayı güncellemesinde ortaya koyduğu yüzde 35’ten yüzde 52,1’e çıkardı. Moody’s 2023 yıl sonu için enflasyon beklentisi ise yüzde 30 olarak korudu.

Hatırlatalım, TCMB anketinde de enflasyon beklentisi yüzde 46,44’den yüzde 57,92’ye çıkmıştı. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 33,28 oldu, önceki ankette bu beklenti yüzde 28,41 olmuştu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

DOÇ. DR. ATİLLA ÇİFTER ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İİBF EKONOMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ “SABİT FAİZ, KONTROLÜ ZORLAŞTIRACAK”

“Faizi sabit tutma kararı, döviz ve enflasyon kontrolünü zorlaştıracak. Bu artışta yurtdışı faktörlerin de etkisi var ancak diğer gelişmekte olan ülkelerin verileri ile değerlendirildiğinde, Merkez Bankası’nın Eylül 2021’den itibaren uyguladığı para politikasının temel faktör olduğu anlaşılıyor. Mayıs 2022’de döviz kurundaki yukarı hareket KKM’nin etkisinin gerilemekte olduğunu gösteriyor. Diğer yandan turizm tarafında rekor ziyaretçi sayısına rağmen, turizm gelirleri döviz kurunun artış hızını kesebilecek kadar yeterli olmayabilir. Döviz kuru ve enflasyon arasında gecikmeli etkileşim var ve döviz kurundaki artış enflasyonu arttırıyor. Merkez Bankası’nın faizi sabit tutma kararı önümüzdeki aylarda her ikisinin de kontrolünü daha da zorlaştıracaktır.”