Türkiye’nin sanayi üretimi ve ihracatında motor gücü olan otomotiv sektörü, son yıllarda yaşadığı kan kaybını telafi etmekte çok zorlanıyor.

Küresel çip krizi nedeniyle azalan taşıt üretimi dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de üretimde kesintilere ve dolayısıyla satışlarda gerilemeye neden olmaya devam ediyor.

Ayrıca taşıt kredilerine getirilen sınırlamalar ve faizlerdeki artış da satışların yavaşlamasının diğer nedenleri oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 adete indi.

Türkiye hafif araç pazarı geçen yılın ikinci yarısından itibaren ivme kaybederek yılı yüzde 4,6 daralma ile yaklaşık 737 bin adet ile tamamlamış, yılın ikinci yarısında satışlar sektörün yeni araç temininde yaşadığı sorunlar nedeniyle 10 yıllık ortalamaların altında kalmıştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil pazarı yılın en düşük hacimli ayı olan ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 daralarak 29 bin 020 adet olarak gerçekleşiti.