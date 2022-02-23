İSO Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında bir önceki aya göre 1,6 puan düşüşle 50,5’e geriledi. Böylelikle sektörün ivme kaybına işaret eden endeks değeri, son sekiz ayın en düşüğünü görmüş oldu.

İmalat sektörü üzerindeki enflasyon baskıları devam ederken, üretim ve yeni siparişler daraldı. İstihdam ise artış kaydetti. Takip edilen 10 sektörün dokuzunda üretim yavaşladı. Endeks sonuçlarına bakıldığında, Türk imalatçılarının geçen aylarda olduğu yol açmış gözüküyor.

gibi yine genel olarak TL’deki değer kaybından kaynaklanan güçlü enflasyonist baskılara vurgu yaptığı görülüyor. Devam eden fiyat baskıları, firmaların yeni sipariş almakta güçlük çekmesine neden oluyor.

Böylece ocakta toplam yeni siparişler üst üste dördüncü ay yavaşlama kaydetti.

Yeni ihracat siparişleri de yedi aylık büyüme sürecinin ardından hız kesti. Yeni siparişlerdeki azalma, firmaların üretim ve satın alma faaliyetlerinde yavaşlamaya da