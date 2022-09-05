Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre, reeel kesim güveni son iki yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ağustosta bir önceki aya göre 1,6 puan gerileyerek 102,1’e indi. Endeks böylece Temmuz 2020’den beri en düşük seviyeye indi. Temmuz ayında endeks, 103,7 olarak kaydedilmişti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi ise azalış yönünde etkiledi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,2 puan artarak yüzde 87,7 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan TÜİK verilerine ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93,4 iken, ağustos ayında yüzde 1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre ağustos ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.