Yalnızca tüketici güveni değil, reel sektör güveni de ekimde geriledi. TCMB’nin ekim ayına ilişkin açıkladığı reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarına göre, ekimde reel sektör güven endeksi önceki aya göre 3,8 puan düşüşle 109,6 olarak kaydedildi.

Böylelikle reel sektör güveni şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise yüzde 78 ile yatay bir görünüm sergiledi.

TCMB’nin değerlendirmelerine göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre iki puan azalarak 111,3 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranı ise ekimde yüzde 78 ile bir önceki aya göre yatay bir görünüm sergiledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.

Tüketim mallarında kapasite kullanım oranı önceki aya kıyasla yüzde 74,3 seviyesinden yüzde 75,8’e; dayanıksız tüketim mallarında ise yüzde 74’ten yüzde 76’ya yükseldi.

Buna karşın dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanımı Ekim’de yüzde 74,6’ya; ara mallarda yüzde 79,5’e; yatırım mallarında ise yüzde 74,8’e düştü.