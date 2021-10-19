TÜİK’in ağustos ayına ilişkin yayınladığı sanayi üretim verilerine göre, sanayi üretimi aylık yüzde 5,4; yıllık ise yüzde 13,8 artışla beklentileri aştı.

Dayanıklı tüketim malı üretimi aylık yüzde 0,1 büyürken yıllık yüzde 8,3 artış kaydetti. Sermaye malı üretimi aylık yüzde 15,6, yıllık yüzde 20,5 arttı. Sanayi üretiminde beklenti yıllık artışın yüzde 10,5 düzeyinde olması yönündeydi.

TÜİK verilerine göre aylık bazda sanayi üretiminde artış ise yüzde 5,4 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 3,7 olarak belirlenmişti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 arttı.

Aylık bazda bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

İSTİHDAM ARTIŞI

Öte yandan sanayi üretimi yılın sekiz ayında geçen yıla göre yüzde 20 dolayında artış gösterirken, sanayi istihdamındaki artış üretimin yarısı düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektöründe geçen yılın ocak-ağustos döneminde aylık ortalama 5.4 milyon kişi istihdam edilmişti. Aylık ortalama istihdam yüzde 11’lik artışla bu yıl 6 milyona çıktı.