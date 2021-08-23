Geçtiğimiz günlerde, istatistik biliminin cilvelerinden biri ile daha karşılaştık. Pandemi dönemi olan son 1,5 yılda işten çıkarma yasakları ve kısa çalışma ödeneği gibi adımlara rağmen giderek artan işsizlik, haziranda son üç yılın en düşük oranına gerileyerek içimize su serpti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesine indi. Böylelikle işsizlik oranı 2018 Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geldi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. Bu arada işsizlik düştü ama istihdam edilebilecek toplam iş gücü de 32 milyon 206 bin kişiden 31 milyon 984 bin kişiye geriledi.

Yani haziran ayında 222 bin kişi istihdam piyasasından çıktı ancak bu kişiler bir nedenle iş aramadıkları için işsiz de sayılmamış oldu. Hatta TÜİK’e göre işsizlik oranında yaşanan sert düşüş sonrası, toplam istihdam edilen çalışan sayısı bir ayda yaklaşık 1,4 milyon kişi arttı.

İstihdam edilenlerin ekonomik faaliyet alanına göre dağılımları ise birbirine yakın seyretti. Tarımda 376 bin, sanayide 340 bin, inşaat sektöründe 311 bin, hizmetler sektöründe ise 358 bin kişilik istihdam artışı yaşandı.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 44,9 oldu. İşsizlik oranı, 2018 Nisan döneminden bu yana çift hanede seyrediyor. Bu dönemde işsizlik oranı 2020 Temmuz döneminde yüzde 14,4 ile zirve yapmıştı.

GENİŞ TANIMLI DA DÜŞTÜ

Gelelim işsizlik içinde özellikle dikkat edilmesi gereken genç işsizlik verilerine. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan geniş tanımlı işsizlik de haziran döneminde sert düşüş yaşadı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ ÇEYREK VERİLERİ

Haziran ayı verisi ile birlikte Türkiye’de ilk yarıyılda iki çeyreklik bazda işsizlik oranları da netleşmiş oldu. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 44,4 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık artışla yüzde 32,3 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti.