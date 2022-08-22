Tüm dünyada enflasyon endişeleri nedeni ile faiz artırımı dalgası yaşanırken, Aralık 2021’den beri politika faizini yüzde 14’te tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yine bir sürpriz yaptı.

TCMB tüm piyasa oyuncularının beklentisinin aksine, politika faizinde 100 baz puan indirime giderek faizi yüzde 13 seviyesine düşürdü.

Faiz indirimi kararına ilişkin yapılan açıklamada ise “Mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu değerlendirilmiştir” denildi.

Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngören TCMB bunlarla birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret ettiğini belirtti.

Geçen ay resesyon riskini ilk kez PPK metnine koyan Merkez Bankası’nın, ağustos metninde jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki etkisinin artarak sürdüğü belirtildi ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmelerinin yaygınlaştığı kaydedildi.

BEKLENTİDE REKOR

Öte yandan TCMB, ağustos ayına ilişkin yayınladığı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70’in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın düzenlediği piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 41,99 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 40,23 olarak belirlenmişti.

Ankette piyasa katılımcılarının dolar/ TL kuruna ilişkin beklentilerinin de yukarı yönlü revize edildiği görüldü. 12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi ise 22,03 seviyesine çıktı. Temmuz ayında katılımcıların beklentisi 20,92 olarak belirlenmişti.