Enflasyonda yukarı yönlü gidişat ve son günlerde tarihi düşük seviyelere gerileyen TL, tüketicilerin gelecek beklentilerini de bozuyor. Tüketici güveni, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 gerileyerek 76,8 seviyesine geriledi.

Böylece, Şubat 2009’dan bu yana endekste en düşük seviye kaydedildi. Endeks 2008 küresel krizinin etkilerinin hala hissedildiği Şubat 2009’da 76,2 değerini almıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve TCMB iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan verilere şöyle bir bakalım: Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylül ayında 62,6 iken, ekim ayında yüzde 3 oranında azalarak 60,7’e düştü.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında 79,0 iken, ekim ayında yüzde 4,4 oranında azalarak 75,6

oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise eylül ayında 79,3 iken, ekim ayında yüzde 6,4 oranında azalarak 74,2 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylül ayında 97,7 iken, Ekim ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 96,6 oldu.

DÜNYA İKİNCİSİYİZ

Türkiye’de özellikle ücretli ve dar gelirli kesimlerin korkulu rüyası olan enflasyon, resmi verilere göre son bir yılda neredeyse ikiye katlanmış durumda.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in verilerine göre, Eylül 2020’de yüzde 11,75 olan tüketici enflasyonu, Eylül 2021’de yüzde 20’ye dayanmış durumda.

Türkiye ekonomisi bu yüksek enflasyon ile tüm dünyada Arjantin’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Yüksek enflasyonda Türkiye’yi Brezilya, Rusya ve Meksika takip ediyor.