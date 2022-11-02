Türkiye, pandemi sonrasında turizmdeki yaraları hızla sarmayı başardı. Hatta bu dönemde Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa’daki enerji sorunu turizm için itici bir güç haline bile geldi.

Bu sayede turizm sezonu yaz aylarını aşarak, kış mevsimini de içine almış oldu. Gerek Avrupalı gerekse Rus turistler için Türkiye, ucuz TL ve beş yıldızlı ultra lüks konaklama imkanları ile rakiplerinin önüne geçiyor.

Yabancı turist için çok cazip hale gelen Türkiye’de tatil imkanları, yerli turist için ise tam tersi konumda. Yerli turist için tatil, şu sıralar bir yakının, akrabanın evinde konaklamak anlamına geliyor.

ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 9 milyon 846 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 artarak 11 milyon 411 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 231 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,5 gece oldu. En ilginç veri ise şu: Bu dönemde yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 63,6 ile ilk sırada yer aldı.

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 26,7 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise yüzde 3,4 ile “sağlık” yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 56 milyon 295 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 222 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 5 milyon 951 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

SEYAHAT BAŞINA HARCAMA BİN 727 TL

Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 83,8 artarak 19 milyar 707 milyon 895 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların yüzde 91,8’ini 18 milyar 92 milyon 639 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 8,2’ini ise 1 milyar 615 milyon 256 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise bin 727 TL oldu. Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 37 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 26,8 ile yeme ve içme harcamaları ve yüzde 10,4 ile konaklama harcamaları sahip oldu.