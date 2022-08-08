Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 79,6; aylık enflasyon ise yüzde 2,37 oldu.

Böylelikle yıllık tüketici enflasyonu 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken yıllık enflasyonda yükseliş serisi 14’üncü aya ulaştı. Üretici fiyatlarında yükseliş ivmesi de temmuzda hız kesmedi.

Üretici fiyat endeksi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 144,61 arttı. Üretici fiyatlarında aylık artış ise yüzde 5,17 olarak kaydedildi.

Sonuç olarak, temmuz ayı itibarıyla TÜFE-ÜFE farkı da TÜFE-Politika faizi farkı da 65 puana ulaşmış oldu. İlginç bir başka nokta da geleneksel olarak aralarında ciddi fark bulunmayan TÜİK ile İTO enflasyonu arasındaki farkın da tarihi seviyelere çıkmış olması.

TÜİK enflasyonu yüzde 80’in kıl payı altında kalırken, İTO’nun yayımladığı perakende fiyat endeksinin temmuzda yıllık bazda yüzde 99,11 artış gösterdiğini not edelim.

Peki durumun vehameti ortadayken, hükümet ve TCMB tarafından ortak belirlenen Türkiye’nin ‘hedef enflasyon oranı’ ne? Her yıl sonunda hedef tutturulamazsa, TCMB’nin hükümete savunma yazması gereken bu oran: Yüzde 5…

Aradan geçen 11 yılda yüzde 5’lik enflasyon hedefi değişmedi ama 2012 sonunda yüzde 6,2 olarak gerçekleşen enflasyon, bugün artık yüzde 80’e geldi.

Üstelik TCMB’nin bile geçtiğimiz günlerde açıkladığı yılın üçüncü enflasyon raporunda, 2022 sonu için öngörülen enflasyon yüzde 60,4 oldu. Yani yıl sonunda hedef ile gerçekleşme arasında en iyi ihtimalle 12 kat fark olacak!

Böyle büyük bir başarısızlık karşısında, piyasaların yüzde 5’lik hedefi ciddiye alarak hareket ettiğini düşünmek safdillik olur.

Hem AB-27, hem G-20, hem OECD ülkeleri içerisinde enflasyonda açık ara birinci olan Türkiye’de ekonomi yönetimi ne yazık ki kafasını kuma gömmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalar hala yıl sonuna doğru baz etkisiyle düşüşün başlayacağı ve 2023 ilk çeyrekte de devam edeceği üzerine kurulmuş durumda.

Yani TCMB’nin enflasyona karşı en büyük silahı olan politika faizi, tamamen etkisiz kılındı. Öte yandan yüksek kur ile katlanan maliyetlerin, eriyen alım gücünün hem milyonları hem de üreticileri, sanayicileri, ihracatçıları çok ciddi bir sıkıntıya sokmasına göz yumuluyor.

Adeta, yalnızca sabrederek, enflasyonu kendi haline bırakmış durumdayız. Bu noktada TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun sanayicilerle girdiği ‘ucuz kredi’ tartışmasının da bir anlamı kalmıyor.

Zira sorunun temelinde yatan ekonomi politikaları masaya yatırılmadıkça, yalnızca kredi sorununun çözülmesi ile hiçbir şey hallolmayacak.

TMCB’nin son enflasyon raporunda ise küresel ekonomide belirgin bir yavaşlama olasılığının giderek güçlendiğine dikkat çekiliyor.

Başkan Kavcıoğlu da her fırsatta “Resesyon riski olmayan tek ülke Türkiye” diyor. Yine raporda küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde, Türkiye ekonomisinin cari fazla verme kapasitesine ulaşacağına vurgu yapılıyor.

Raporda, “Bu durum Türkiye ekonomisi için yeni bir dönemin başlangıcına, kısa vadeli finansman ihtiyacının asgariye indiği, ihracata dayalı büyümeye işaret ediyor” deniliyor.