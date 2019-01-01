2019’da ekonomide neler olacak?
Öyle görünüyor ki, Türkiye 2019’a bir resesyonun içinde giriyor. Hükümet de bunu kabul etmiş olmalı ki, 2019 büyüme hedefi yüzde 2,3’te kalıyor.
Beklentiler bunun da altında hatta negatif büyüme oranlarına işaret ediyor. Bu nedenle işsizlikte yükseliş bekleniyor. 2018’de yüzde 20’yi aşan enflasyonun 2019’da yüzde 16 dolayına ineceği tahmin ediliyor.
Dolar kurunun tekrar yükselip 6 TL’yi aşacağı öngörülüyor. Faizde fazla düşüş yaşanması zor görünüyor. Hükümet, ihracattaki artışın sürmesini ve ithalatın ise tekrar yükselişe geçmesini hedefliyor.
Cari açıkta 2018’de başlayan düşüş süreceğe benziyor. Bütçe açığında yükseliş devam edecek gibi. Küresel ekonomideki büyümenin ise yüzde 3,5 dolayında olacağı öngörülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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