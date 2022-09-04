2021’in ikinci çeyreğinde 78 satın alma ve birleşme işleminde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık hacim oldu. Geçen yıl aynı dönemde 108 işlemde 2,2 milyar dolarlık hacim olmuştu.

İşlemlerdeki yavaşlamada enflasyonist ortam ve para arzının azalması etkili oldu. Türkiye’de bu yılın ilk çeyreğinde değeri açıklanan 65 işlemde 3,7 milyar dolar satınalma ve birleşme (S&B) işlemine ulaşılmıştı.

Değeri açıklanmayan 13 işlemle birlikte 78 işlem gerçekleşmişti. Yılın ikinci çeyreğinde ise 78 işlemde yaklaşık 1,3 milyar dolar hacme ulaşıldı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 108 işlemde 2,2 milyar dolar hacim olmuştu. İkinci çeyrek işlemlerinde enerji, bilişim ve hizmet sektöründeki işlemler öne çıktı.

Geçmişe nazaran daha durgun bir çeyrek oldu. Bunda global pazarlardaki enflasyonist ortam, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının aldığı önlemler doğrultusunda para arzının azalması ve güvenli liman arayışının öne çıkması etkili oldu.

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