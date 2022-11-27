Enerji maliyetlerindeki artışla mücadele etmeye çalışan perakende sektörü, tasarruf önlemleri almaya başladı. Bazı şirketler güneş enerjisine yatırım yaparken bazıları ise enerji verimliliğini sağlamak için stratejik planlar oluşturdu.

Tüm dünyayı etkileyen ve 2023’te derinleşerek devam etmesi beklenen enerji krizi markaları harekete geçirdi. Gerek mağazacılık gerekse üretim tesislerinde enerji tüketim maliyetlerindeki büyük artışlardan olumsuz etkilenen perakende sektörü çözüm arayışına girdi.

Şirketler mağazalar ve diğer tüm tesislerinde enerji verimliliğinin doğru yönetilmesi için gerek departman gerek mağaza özelinde stratejik planlar oluşturmaya başladı. Örneğin, bu markalardan biri olan Altınyıldız Classics, ‘Yeşil Çatı’ projesi ile İzmir Torbalı’da yer alan genel merkezinin 14 bin metrekarelik alanına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurdu.

Mayıs 2022’den itibaren 1.7 megavat elektrik üretimi gerçekleştirdi. Bu sayede fabrika ve merkez ofisin tüm elektrik ihtiyacını karşılamış oldu. Torbalı’da yer alan tesislerdeki aylık ortalama elektrik tüketimi 120 bin kw saat iken, fabrika binası ve merkez ofisinin tüm çatısı boyunca 14 bin metrekarelik alana eklenen solar panellerle aylık / 330 bin kw saat elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Altınyıldız Classics CEO’su Enis Habif, “Üretim tesislerimiz, ofislerimiz ve mağazalarımızda kaynak tüketimini en aza indirecek stratejiler ve uygulamalarla üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.