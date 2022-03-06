Türkiye, ihracatta 2021 yılını yeni bir rekorla kapattı. 2021 yı lı ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükseldi. İhraca tta 2022 hedefi ise 250 milyar dolar olarak belirlendi. İhracat dünyası, TL’deki değer kaybını avantaja çevirmek üzere yeni yatırımlara hız verdi.

Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, “rekorlar yılı”nı yeni bir aylık ihracat rekoruyla kapattı. 2021 Aralık ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artışla 22,3 milyar dolar oldu.

2021 yılı ihracatı ise geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükseldi. 2021 yılında ilk kez ihracat yapan 18 bin 887 firma, 3,7 milyar dolarlık katkı sağladı. 2020 yılında 1,10 olan ortalama ihraç birim değeri, 2021 yılında yüzde 17’lik artışla 1,29’a ulaştı.

Küresel tedarik zincirleri kırılırken, tedariki ayakta tuttuklarına dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Lojistik sorunlar yaşanırken coğrafyalar arasında bağlar kurduk. Dünyada finansmana erişim problemleri yaşanırken biz kendi çözümlerimizi ürettik.

Dünya devleri ürünlerini gönderemezken biz alıcıların kapısına kadar ulaştık. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmayı lehimize çevirmeyi bildik” diyor.

Yılın dokuz ayında büyümenin yarısının ihracatla geldiğine işaret eden Gülle, “Birim ihracat değerimizi geçen yıla göre yüzde 17 artırarak, 1,10’dan 1,29’a çıkarmayı başardık. Bu artış önümüzdeki yıllarda katlanarak devam edecek. Hedefimiz bu değeri 2 dolara çıkarmak” diye konuşuyor.

OTOMOTİV LİDERLİĞİ KORUDU

2021 yılında sektörlerin performansını incelediğinde 26 sektör ihracatını artırdı. 29,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi sektörü ilk sırada yer alırken, 25,3 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ikinci ve 22,4 milyar dolara ulaşan çelik sektörü üçüncü oldu.

Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 9,7 milyar dolar artıran çelik, 71 milyar dolar artıran kimyevi maddeler ve mamulleri ve 4,1 milyar dolar artıran demir ve demir dışı metaller sektörlerinde yaşandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ABD’YE

2021 yılında ihracatçılar, Türkiye bayrağını 229 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 184 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdi. Aralarında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya’nın da bulunduğu 112 ülkede ise yıllık ihracat rekoruna imza atıldı.

2021 yılında ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke; 19,33 milyar dolarla Almanya, 14,73 milyar dolarla ABD, 13,71 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok artırıldığı ülkeler; 4,54 milyar dolarlık artışla ABD, 3,40 milyar dolarlık artışla İtalya, 3,35 milyar dolarlık artışla Almanya sıralamasıyla gerçekleşti.

78 İLİN İHRACATI ARTTI

2021 yılında 78 il ihracatını artırdı. 48 il ise yıllık ihracat rekoru kırdı. 2021 yılında en fazla ihracat yapan ilk üç il; 88,9 milyar dolarla İstanbul, 17,3 milyar dolarla Kocaeli ve 15 milyar dolarla Bursa oldu.

TL ile açılan beyannamelere göre, 2021 yılında 198 ülke ve bölgeye toplam 70,8 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Türk Lirası ile ihracat yüzde 48 arttı.

YENİ YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Pandemi dönemi dijitalleşmeyi ve e-ihracatı daha da hızlandırdı. İhracat değeriyle beraber ihracat yükü

de artarken, TİM verilerine göre her yıl ortalama yüzde 15 seviyelerinde artan bu yükü karşılayacak şekilde, Türkiye’nin lojistik altyapısında yeni yatırımların limanların, demiryolu bağlantılarının ve hava kargo kapasitelerinin artırılması gerekiyor.

Öte yandan ihracatın yüzde 94’lük kısmı haftanın beş günü gerçekleştiriliyor. Oysa pek çok sektörde üretim yedi gün aralıksız devam ediyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle, üretimdeki sürekliliği ihracatta da sağlamak için gümrüklerin artık 7/24 esası ile çalışması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuşuyor: “Bugün dakikada yaklaşık 1,6 milyon dolar ihracat gerçekleştiren bir Türkiye var. Görüyoruz ki ‘İhracatla Yükselen Türkiye’ için kaybedecek bir dakikamız bile yok.

Hedefimiz dakikada

2 milyon dolar ihracat. Bu tarihi günde, yıl boyunca verdiğimiz emeklerin, alın terinin karşılığını gördük. Bu başarının altına imzasını atan 100 bin ihracatçımızın her biriyle iftihar ediyorum.”

İHRACAT 2022’YE HIZLI BAŞLADI

2021’i rekorla kapatan ihracat, 2022’ye de hızlı giriş yaptı. Yılın ilk ayında ihracat, yıllık bazda yüzde 17,3 artışla 17 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında en fazla ihracat yapılan sektör 2,23 milyar dolar ile otomotiv olurken kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı yıllık bazda yüzde 30’luk artışla 2,14 milyar dolar oldu.

Ocak ayında yıllık bazda ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 54’lük artış ve 1,63 milyar dolar ile çelik sektörü oldu. Ocak ayında 1.516 firma ilk kez ihracat yaparken bu firmaların toplam ihracata katkısı 85,4 milyon dolar olarak açıklandı.

İSMAİL GÜLLE TİM BAŞKANI “YENİ YATIRIMLARI SÜRATLE HAYATA GEÇİRMELİYİZ”

“Artık ihracatta yeni bir ligdeyiz. Çıktığımız bu yeni ligde kalıcı olmak için ölçek ekonomisine ulaşmalıyız.

Büyük siparişlere, büyük ölçekte işlere yetişebilmek adına yeni yatırımları süratle hayata geçirmeliyiz. Bu yatırımları gerçekleştiren sektörlerimiz var. Aynı atılımı tüm sektörlerimizden bekliyoruz.

Yapılacak yeni yatırımlarla birlikte ihracatımızı daha yukarılara çıkaracağız. 2021 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84’e çıktı. Bu başarıyı dış ticaret fazlasına dönüştürmek için çalışacağız. Elbette ihracatımızdaki yükseliş ivmesiyle beraber, İhracatçılarımızın finansal sorumlulukları da giderek artıyor.”