Yaklaşık 2 milyar dolarlık cirosu, 47 ülkeye ihracatı ve bin 200 kişiye sağladığı istihdamla Tiryaki Agro, Anadolu 500 Araştırması’nda bu yıl en büyük ikinci şirket oldu.

Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, “Önümüzdeki iki yıl için üç önemli yatırım yapacağız” diyor.

Ali Tiryakioğlu tarafından 1965 yılında Gaziantep’te kurulan mercimek işleme tesisi ile ticari hayatına başlayan Tiryaki Agro; bugün bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarım ürünlerini işleyerek değer katan, tedarik zincirini verimli yöneten, Türkiye’de sektörünün en büyük ticaret şirketlerinden biri.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık cirosu, 47 ülkeye yaptığı ihracat ve bin 200’den fazla kişiye sağladığı istihdamla Tiryaki Agro, Anadolu 500 Araştırması’nda 2020 verilerine göre en büyük ikinci şirket oldu.

Önümüzdeki iki yıl için üç önemli yatırım projesi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, Ortadoğu pazarına yönelik Irak’ın Umm Qasr Limanı’nda bir soya-kırım ve mısır işleme tesisi yatırımı planladıklarını belirterek, “Bunun dışında Kanada’da bitkisel protein çıkartma üzerine başlatmayı düşündüğümüz önemli bir yatırım projemiz bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde en çok odaklanacağımız bölgelerin başında Afrika geliyor.

Son yıllarda hızlı bir şekilde büyüdüğümüz Afrika pazarına, özellikle Batı Afrika ülkelerini içine alan birden fazla yatırım planımız bulunuyor” diye konuşuyor. Tiryakioğlu, sorularımızı yanıtlarıdı.

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