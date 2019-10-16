‘Kurlar’ alımları iç pazara yöneltti
Son iki yıldır döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle artan maliyetler şirketleri Türkiye’den alım yapmaya yönlendirdi.
Yerli, yabancı pek çok şirket, iç pazardaki alımlarını yüzde 30’un üzerinde artırdı.
Watsons’tan Flo’ya pek çok şirket rotayı Türkiye’ye çevirdi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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