‘Kurlar’ alımları iç pazara yöneltti

Ekim 16, 2019 0 Yorum 90 Okunma
‘Kurlar’ alımları iç pazara yöneltti

Son iki yıldır döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle artan maliyetler şirketleri Türkiye’den alım yapmaya yönlendirdi.

Yerli, yabancı pek çok şirket, iç pazardaki alımlarını yüzde 30’un üzerinde artırdı.

Watsons’tan Flo’ya pek çok şirket rotayı Türkiye’ye çevirdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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