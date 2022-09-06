Küresel salgının etkisiyle özellikle sağlık start up’ları öne çıktı. Farklı alanlardan bu alana yönelen pek çok start up da oldu. Mobil uygulamadan yenilikçi cihazlara kadar farklı sağlık ürünleri geliştiren start up’ların sayısı her geçen yıl artış gösteriyor.

Küresel start up ekosistem araştırmaları merkezi Startup Blink tarafından açıklanan ‘Küresel Startup Ekosistemi Endeksi 2021’ raporuna göre Türkiye, en iyi start up ekosistemine sahip 100 ülke arasında 44’üncü oldu.

Özellikle pandemi dönemi, start up ekosisteminde fırsatlarla dolu bir yatırım iklimi yarattı. Öyle ki 2021 yılında start up’ların aldığı yatırımlar bir önceki yıla oranla yüzde 9 artarak 1,5 milyar dolara ulaştı.

323 start up yatırım alırken toplam yatırımcı sayısı ise bine ulaştı. Start up’lara 45 yabancı yatırımcı yatırım yaptı. Küresel salgının etkisiyle özellikle sağlık start up’ları öne çıktı.

STK’lardan şirketlere kadar pek çok kurum ve kuruluş da bu alandaki girişimcileri destekleyen programlar geliştirdi.

Sektör temsilcileri, bu tarz programların da etkisiyle sağlık sektörüne yönelik faaliyet gösteren start up’ların sayısının ve geliştirdikleri projelerin her geçen yıl artacağını beklediklerini vurguluyor.

Sağlık start up’larının yurtdışı açılımlarının da hızlanması bekleniyor.

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