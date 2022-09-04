Dünyada özellikle üst düzey yönetim kadrolarında adeta bir unvan enflasyonu yaşanıyor. Şirketlerde; sürdürülebilirlik, büyüme, dönüşüm ve deneyim direktörü gibi farklı üst düzey roller oluşmaya başladı. Türkiye’de özellikle sürdürülebilirlik rolü üst yönetim kadrosunda yerini almaya başladı.

21 Ağustos – 3 Eylül 2022 tarihli sayıdan

İnsan kaynaklarında kuralların yeniden yazıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu değişime ayak uydurmak isteyen şirketlerin tepe yöneticilerden beklentileri çok büyük. Haliyle üst yönetim kadroları her anlamda hareketli bir dönemden geçiyor.

Değişen iş dünyasının ihtiyaçlarına uyum sağlamak isteyen şirketler üst yönetimde yeni pozisyonlar açıyor. Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, “Dünyada özellikle gelişmiş üst düzey yönetim kadrolarında adeta bir unvan enflasyonu yaşanıyor. Tabii ki burada şirketlerin büyüklüğü ve faaliyet alanlarındaki zenginlik en belirleyici faktörler” diyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POZİSYONU REVAÇTA

‘Sürdürülebilirlik Direktörlüğü’ şu anda yükselen yıldız konumunda. Birçok şirket komiteler oluştururken bir kısmı da sürdürülebilirliğe özel üst düzey pozisyon tanımlıyor. Örneğin üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden Aydem Enerji, SEÇ (sağlık, emniyet, çevre) ve sürdürülebilirlik grup direktörlüğü pozisyonu oluşturdu.

OYAK Maden Metalürji de sürdürülebilirlik direktörlüğü, Yıldız Holding’te ise sürdürülebilirlik genel müdürlüğü pozisyonu var. IGA, bu pozisyonu çevre ve sürdürülebilirlik olarak tanımlıyor. Zorlu Holding ise kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik genel müdürlüğü rolü oluşturmuş durumda.

Şirketlerde sürdürülebilirlik ekiplerinin oluşturulması hatta departmanlarının kurulmasının çok önemli bir adım olduğunu söyleyen danışmanlık şirketi ARBOR Impact Direktörü Aylin Gezgüç, “Bu departman, şirketin iş stratejilerini sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillendiriyor” diyor.

Diğer taraftan Paris İklim Anlaşması ile birlikte pek çok şirket küresel çapta karbon azaltma stratejisinin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu uzman yönetici arayışına girdi. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı’ya göre önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye’de de karbonsuzlaştırma direktörlüğü rolünü daha çok duymaya başlayacağız.

DÖNÜŞÜM DİREKTÖRÜ

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, değişen roller içerisinde diğer öne çıkanları şu şekilde sıralıyor: Yetenek kazanım teknolojileri direktörü, İK veri bilim direktörü, sanal gerçeklik direktörü, tasarım odaklı düşünme direktörü, esnek ekonomi (Gig Economy) yöneticileri. Dijital dönüşüm tarafında da pek çok farklı yeni pozisyon var.

Data, analitik, dijital dönüşüm gibi unvanlar öne çıkıyor. Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, “Yeteneğin mobilitesi arttıkça, yeteneği çekmek ve elde tutmak giderek zorlaşıyor. Bu yeteneklerin katkılarının sürdürülebilir hale getirilmesi ve şirketlerin bilgi hafızasının sürdürülebilmesinde İleri İK Analitiği uygulamaları kritik önem taşıyor.

Bu kapsamında; İK Analitiği Müdürü, İK Analitiği Uzmanı, İK Veri Bilimcisi ve ilintili pozisyonlara olan ihtiyaçta da ciddi bir artış var” diyor. OYAK İnsan Kaynakları Grup Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu da bunu destekleyen bir örnek veriyor.

İK veri analitiği projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Gümüşderelioğlu, entegre insan kaynakları sisteminin de sağladığı avantajı kullanarak veri ambarı oluşturduklarını ve veri modelleme çalışmaları yaptıklarını belirtiyor.

Pandemiyle çalışanların ruh ve fiziksel sağlığını korumak tüm şirketler için daha da önemli hale geldi. Bu noktada insan kaynakları ile ilgili de pek çok yeni unvan ortaya çıkmış durumda. Bunlardan bazıları; wellness, eğitim, çeşitlilik direktörlüğü gibi farklı isimlerle anılıyor.

Flo Mağazacılık İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Çolak, “Araştırmalara göre çalışanların kurumunda kendini iyi hissetmesi için hem çalışma şartlarının uygunluğu hem de çalışanın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması çok önemli bir yer tutuyor” diyor.

PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Liderlerin sadece unvanları onlardan beklentiler de değişiyor. İş bilgisi, samimiyet, müşteri odaklılık, sonuç odaklılık gibi temel bileşenlerin yanında artık liderlerden net bakış açısı, teknoloji ve insan dengesini kurma, tüm paydaşlara empati, dayanıklılık (resilient), kap-sayıcılık ve teknoloji becerilerinin yüksek olması bekleniyor.

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı Gözde Özkale Bilaç, yeni tarif edilen yetkinliklerin oluşması için ise çok temelde bazı paradigma değişiklikleri gerektiğine dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN 11 ÜST DÜZEY POZİSYON

Chief Sustainability Officer: Sürdürülebilirlik başkanı, şirketin çevreye yönelik programlarından sorumlu oluyor.

Chief Growth Officer: Büyüme direktörü, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda yurtdışı ve yurtiçi büyümesinde rol oynuyor.

Chief Transformation Officer: Dönüşüm direktörü, rolü müşteri taleplerinden pazar dinamiklerine kadar sürekli değişen dünyaya uyum için çabalıyor.

Chief Analytics Officer: Analitik direktörü, şirketlerin içindeki verilerin analizinden sorumlu üst düzey yönetici.

Chief Digital Officer/Chief Digital Transformation Officer: Dijital dönüşüm direktörü, dönüşüm direktöründen farklı olarak dijital dönüşümü yönetmekten sorumlu.

Chief People Officer: Daha kapsayıcı insan kaynakları rolünü üstleniyor.

Chief Wellness Officer: Çalışanların sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak kendisini iyi hissetmesini sağlayacak uygulamalardan sorumlu.

Chief Learning Officer: Öğrenme direktörü, çalışanlara yönelik eğitim programları gibi alanlardan sorumlu olarak görev yapıyor.

Chief Diversity & Inclusion Officer/Chief Inclusion Officer: İşyerinde her türlü ayrımcılığı ele alarak şirket kültürünü buna göre kurgulayacak uygulamalar geliştiriyor.

Chief Customer Experience Officer: Müşteri deneyimi direktörlüğü tüm departmanlarla iş birliği içinde müşterilerin alışveriş deneyimlerini en iyi hale getirmeye çalışıyor.

Chief Purpose Officer: Pandemiyle daha da öne çıkan anlam arayışı şirketleri de etkiliyor. Şirketlerin topluma katkı sağlamasına ve anlamlı amaç edinmesini hedefliyor.