Üretimde döngüsel ekonomiyi esas alan adımlar atan şirketlerin yeni yatırım programlarının odağında artık ‘etki yatırımları’ yer alıyor. İş dünyası çevre ve sosyal değerleri öne alan yatırım anlayışıyla geleceğe hazırlanırken, bu paradigma değişikliği etki yatırımı alanını da hızla büyütüyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında ilan ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile dünya genelinde yatırım anlayışında yeni bir döneme de girilmiş oldu.

İş dünyası sürdürülebilirlik için çevre ve sosyal değerleri öne alan yatırım anlayışıyla geleceğe hazırlanırken, bu paradigma değişikliği etki yatırımı modelini de hızlandırdı.

BM’nin 2050 yılına kadar tamamlanması beklenen sürdürülebilir kalkınma amacı ve buna bağlı hedeflere ulaşmayı planlayan şirketler de yatırım gündemlerinde çevre ve sosyal etkileşimi yüksek alanlara daha fazla yer açmaya başladı.

Sürdürülebilir tarım, teknoloji, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, erişilebilir sağlık ve eğitim hizmetleri gibi alanlar etki yatırımlarında ön plana çıkarken BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) hazırladığı bir raporda bu konuya ışık tutuyor.

UNDP, Mart 2021’de yayınlandığı “SKA Türkiye Yatırımcı Haritası” çalışmasında Türkiye için önceliklendirilen dokuz sektöre işaret ediliyor.

Rapora göre bu sektörler teknoloji ve iletişim, ulaşım, yenilenebilir enerji ve alternatif enerji, eğitim, sağlık hizmetleri, yiyecek ve içecek, tüketim ürünleri, altyapı ve finans olarak sıralanıyor.

Etki yatırımı alanının 2,3 trilyon dolara ulaştığı tahmin edilirken, artık iş dünyasının rekabette öne çıkmasının en önemli yolunun ise bu alana yatırımdan geçtiği de ifade ediliyor.

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